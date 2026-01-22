Базовая инфляция в США в ноябре составила 2.8% в годовом сравнении

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В октябре базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в ноябре вырос на 2.8% против 2.7% в октябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в ноябре вырос на 2.8% в годовом сравнении против 2.7% в октябре.

По сравнению с октябрем головной индекс расходов на личное потребление в ноябре вырос на 0.2% после повышения на 0.2% месяцем ранее.