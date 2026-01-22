Курс доллара 75.9246   Курс евро 89.0589  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 января 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
22.01.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.04 млн баррелей

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 января, выросли на 3.04 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.03 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.2 млн барр.

Сегодня в 20:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились 0.5 млн барр.

Другие новости

22.01.2026
18:18
Базовая инфляция в США в ноябре составила 2.8% в годовом сравнении
22.01.2026
18:15
Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3%, личные расходы увеличились на 0.5%
22.01.2026
18:02
Новак провел встречу с губернатором Сахалинской области
22.01.2026
17:34
МЭР РФ станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
22.01.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.04 млн баррелей
22.01.2026
17:04
Структура "Шереметьево" подала заявку на участие в аукционе по продаже "Домодедово"
22.01.2026
16:42
Продажи новых пикапов в России в 2025 г просели на четверть - "Автостат"
22.01.2026
16:38
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 26 тыс.
22.01.2026
16:36
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в III квартале до 4,4% в пересчете на год
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.