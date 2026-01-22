Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3%, личные расходы увеличились на 0.5%

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в ноябре выросли на 0.3% после повышения на 0.1% месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в октябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в ноябре на 0.5%.

Норма сбережений в ноябре составила 3.5% против 3.7% месяцем ранее.