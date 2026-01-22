Курс доллара 75.9246   Курс евро 89.0589  
22.01.2026 16:38

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 26 тыс.

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 января, составило 200 тыс., увеличившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 199 тыс., пересмотрено со 198 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 201.5 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 13 января 2024 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 января, уменьшилось на 26 тыс. и составило 1.849 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.875 млн, пересмотрен с 1.884 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 16.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.871 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 января, выросло на 117.1 тыс. и составило 2.34 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.30 млн.

