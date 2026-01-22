EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.6 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 9.3 млн баррелей

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 января, вырос на 3.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 6.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.3 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.8 млн барр., составив 414.5 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 219.5 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 1.5 млн барр. и составили 25.1 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.732 млн барр. в сутки против 13.753 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 января, выросли на 3.04 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.03 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.2 млн барр.