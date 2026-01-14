Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.3 млн баррелей

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 января, выросли на 5.27 млн барр., запасы бензина увеличились на 8.23 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.34 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.945 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.