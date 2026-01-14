Курс доллара 78.5280   Курс евро 91.8123  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2026 г. Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США...
14.01.2026 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.3 млн баррелей

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 января, выросли на 5.27 млн барр., запасы бензина увеличились на 8.23 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 4.34 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.945 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

Другие новости

14.01.2026
18:12
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в декабре выросли на 5.1%
14.01.2026
18:04
Официальный курс юаня на четверг - 11,24 руб, доллара - 78,57 руб, евро - 92,20 руб
14.01.2026
17:55
ЗАПАСЫ ГАЗА В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ЕВРОПЫ СТРЕМЯТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ - ГАЗПРОМ
14.01.2026
17:44
"Шереметьево" передало 97% багажа пассажирам, оформившим его доставку на дом
14.01.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.3 млн баррелей
14.01.2026
16:46
Дефицит платёжного баланса США в III квартале сузился на 9.2%
14.01.2026
16:44
Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6%
14.01.2026
16:43
Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 13,65 млрд руб при спросе в 25,9 млрд руб
14.01.2026
16:41
Индекс цен производителей США в ноябре вырос на 0.2%
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.