Курс доллара 78.5280   Курс евро 91.8123  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2026 г.Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на ...
14.01.2026 16:44

Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его сокращения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с ноябрём 2024 года розничные продажи выросли на 3.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.5% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в ноябре на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.3%.

Другие новости

14.01.2026
17:55
ЗАПАСЫ ГАЗА В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ЕВРОПЫ СТРЕМЯТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ - ГАЗПРОМ
14.01.2026
17:44
"Шереметьево" передало 97% багажа пассажирам, оформившим его доставку на дом
14.01.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.3 млн баррелей
14.01.2026
16:46
Дефицит платёжного баланса США в III квартале сузился на 9.2%
14.01.2026
16:44
Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6%
14.01.2026
16:43
Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 13,65 млрд руб при спросе в 25,9 млрд руб
14.01.2026
16:41
Индекс цен производителей США в ноябре вырос на 0.2%
14.01.2026
16:00
ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 г на 1,38 млн б/с
14.01.2026
16:00
ДОБЫЧА НЕФТИ ОПЕК+ В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 238 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ К НОЯБРЮ, ДО 42,83 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - ДОКЛАД ОПЕК
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.