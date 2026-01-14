Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его сокращения на 0.1% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с ноябрём 2024 года розничные продажи выросли на 3.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.5% после повышения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в ноябре на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.3%.