Индекс цен производителей США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре и на 0.6% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.0% против 2.8% в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.0% против 2.9% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.6%.