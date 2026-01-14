Курс доллара 78.5280   Курс евро 91.8123  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 января 2026 г.Дефицит платёжного баланса США в III квартале с...
14.01.2026 16:46

Дефицит платёжного баланса США в III квартале сузился на 9.2%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2025 года сузился на 9.2% до 226.4 млрд долл в сравнении с дефицитом в 249.2 млрд долл во II квартале (пересмотрен с -251.3 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 235 млрд долл.

В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США в III квартале составило 2.9% в сравнении с 3.3% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

Другие новости

14.01.2026
18:04
Официальный курс юаня на четверг - 11,24 руб, доллара - 78,57 руб, евро - 92,20 руб
14.01.2026
17:55
ЗАПАСЫ ГАЗА В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ЕВРОПЫ СТРЕМЯТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ - ГАЗПРОМ
14.01.2026
17:44
"Шереметьево" передало 97% багажа пассажирам, оформившим его доставку на дом
14.01.2026
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.3 млн баррелей
14.01.2026
16:46
Дефицит платёжного баланса США в III квартале сузился на 9.2%
14.01.2026
16:44
Объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.6%
14.01.2026
16:43
Минфин РФ разместил ОФЗ 26225 на 13,65 млрд руб при спросе в 25,9 млрд руб
14.01.2026
16:41
Индекс цен производителей США в ноябре вырос на 0.2%
14.01.2026
16:00
ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 г на 1,38 млн б/с
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.