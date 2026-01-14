Дефицит платёжного баланса США в III квартале сузился на 9.2%

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2025 года сузился на 9.2% до 226.4 млрд долл в сравнении с дефицитом в 249.2 млрд долл во II квартале (пересмотрен с -251.3 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по сентябрь отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 235 млрд долл.

В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США в III квартале составило 2.9% в сравнении с 3.3% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.