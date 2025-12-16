Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре-ноябре сократилось на 41 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре-ноябре сократилось на 119 тыс. Число рабочих мест в октябре снизилось на 105 тыс., в ноябре выросло на 64 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 50 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону понижения со 119 тыс. до 108 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре-ноябре выросло на 121 тыс., в том числе на 69 тыс. в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 62 тыс.

В отчёте NFP говорится, что занятость продолжала расти в здравоохранении и строительстве. Сокращение рабочих мест продолжилось в федеральном правительстве.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 64 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 0.8 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 12 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сократилась на 12 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах выросло на 5.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 6.2 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 2.2 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 17.7 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 2 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 4 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 28 тыс. после сокращения на 1 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 5 тыс. после сокращения на 9 тыс. в октябре. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 4 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в октябре-ноябре сократилось в целом на 162 тыс. по сравнению с сентябрём. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) за два месяца зафиксировано сокращение 168 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в ноябре снизилось на 585 тыс. до 23.4 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре вырос на 0.2 процентного пункта (п.п.) и составил 4.6% против 4.4% в сентябре. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 4.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в ноябре по сравнению с сентябрем выросло на 228 тыс. до 7.83 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, расширилось на 96 тыс. до 163.74 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 83 тыс. до 103.06 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 323 тыс. до 171.57 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) повысился на 0.1 п.п. по сравнению с сентябрём составил 62.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 96 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в ноябре по сравнению с сентябрем выросло с учётом сезонных колебаний на 96 тыс. до 1.91 млн, составив 24.3% от общего числа безработных против 23.6% в сентябре и 25.2% в ноябре 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 34 тыс. по сравнению с сентябрем с учётом сезонных колебаний, составив 3.56 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, за два месяца уменьшилось на 983 тыс. до 134.17 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 1025 тыс. до 29.49 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось в октябре-ноябре на 909 тыс. до 5.49 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.7 п.п. по сравнению с сентябрём и составил 8.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.3 часа против 34.2 в сентябре и октябре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.86 долл против 36.81 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.14%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.44%.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.30%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в ноябре выросла на 3.5% против 3.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 1264.30 долл в сравнении с 1258.90 долл в октябре и 1253.43 долл в сентябре.