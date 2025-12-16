Курс доллара 79.4302   Курс евро 93.8054  
вчера 16:42

Объём розничных продаж в США в октябре не изменился

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с октябрём 2024 года розничные продажи выросли на 3.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.4% после повышения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в октябре на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 4.0%.

