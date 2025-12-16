Курс доллара 79.4302   Курс евро 93.8054  
вчера 16:48

Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре увеличилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.3 часа против 34.2 в сентябре и октябре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.86 долл против 36.81 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.14%. В сентябре почасовая зарплата выросла на 0.44%.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.30%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в ноябре выросла на 3.5% против 3.7% в сентябре.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре повысилась до 1264.30 долл в сравнении с 1258.90 долл в октябре и 1253.43 долл в сентябре.

