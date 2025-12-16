Курс доллара 79.4302   Курс евро 93.8054  
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.2%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его нулевой динамики в августе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевой динамики в августе (пересмотрено с +0.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 против 1.40 годом ранее.

