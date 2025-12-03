Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн баррелей

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 ноября, снизились на 2.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.14 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.88 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.09 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

Другие новости

вчера
18:03
Индекс ISM Services США в ноябре вырос до 52.6
вчера
17:57
СЕРБСКИЙ РЫНОК ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ НА НПЗ NIS В ПАНЧЕВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В НЕОБХОДИМЫХ ОБЪЕМАХ - "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
вчера
17:56
Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:36
Комитет ГД поддержал допуск Росфинмониторинга к данным системы "Мир" и СБП с осени 2026 г
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн баррелей
вчера
17:19
Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.1%
вчера
17:15
РОСКОМНАДЗОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ROBLOX В РФ ИЗ-ЗА ФАКТОВ МАССОВОГО И НЕОДНОКРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА - ВЕДОМСТВО
вчера
16:39
Цены на импорт в США и американский экспорт в сентябре не изменились
вчера
16:21
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре сократилось на 32 тыс.
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.