Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн баррелей

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 ноября, снизились на 2.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.14 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.88 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.09 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.