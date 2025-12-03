Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
вчера 16:39

Цены на импорт в США и американский экспорт в сентябре не изменились

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение показателя в сентябре на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2024 года цены на импорт выросли на 0.3%.

Цены на экспорт из США в сентябре не изменились после повышения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с сентябрём 2024 года цены на экспорт выросли на 3.8%.

