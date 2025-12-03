Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
вчера 16:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре сократилось на 32 тыс.

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 32 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5 тыс.

В октябре число рабочих мест выросло на 47 тыс., пересмотрено с 42 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре уменьшилось на 120 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 51 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 39 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг сократилось на 13 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства уменьшилось на 19 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 16 декабря. В связи с октябрьским правительственным шатдауном предстоящий отчет NFP будет сдвоенным: Минтруда представит данные сразу за два месяца – октябрь и ноябрь.

