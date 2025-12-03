Курс доллара 77.4631   Курс евро 89.8514  
вчера 17:19

Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.1%

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 1.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 75.9% как и в августе (августовское значение пересмотрено с 77.4%). Годом ранее – в сентябре 2024 года показатель составлял 75.7%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

