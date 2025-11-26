Число повторных обращений по безработице в США выросло на 7 тыс.

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, составило 216 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 223.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 ноября, выросло на 7 тыс. и составило 1.960 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.953 млн, пересмотрен с 1.974 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.956 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 ноября, уменьшилось на 20.9 тыс. и составило 1.766 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.688 млн.