Курс доллара 78.5941   Курс евро 91.5047  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:44

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 7 тыс.

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 ноября, составило 216 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 223.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 ноября, выросло на 7 тыс. и составило 1.960 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.953 млн, пересмотрен с 1.974 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.956 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 ноября, уменьшилось на 20.9 тыс. и составило 1.766 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.688 млн.

Другие новости

вчера
17:50
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в ноябре резко снизился
вчера
17:44
ЕС обсуждает гарантии для Бельгии на случай последствий по вопросу активов РФ - МИД Швеции
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.9 млн баррелей
вчера
16:54
Зампред ЦБ Габуния об участии ИИ в решении по ставке: пока вряд ли, это может быть чревато
вчера
16:44
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 7 тыс.
вчера
16:44
СФ одобрил закон о допуске Банка России к единому регистру сведений о населении
вчера
16:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 6 тыс.
вчера
16:37
Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.5%
вчера
16:28
Роснедра проработают мораторий на добычу золота на Алтае — сенатор
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.