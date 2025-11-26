Курс доллара 78.5941   Курс евро 91.5047  
вчера 17:50

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в ноябре резко снизился

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в ноябре снизился до 36.3 против 43.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 43.9.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

