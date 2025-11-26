Курс доллара 78.5941   Курс евро 91.5047  
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2025 г. Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США...
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.9 млн баррелей

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 ноября, снизились на 1.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.54 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.75 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.3 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.2 млн барр.

