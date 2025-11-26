Курс доллара 78.5941   Курс евро 91.5047  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2025 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.5%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.0% (пересмотрено с +2.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.1%.

Другие новости

вчера
16:54
Зампред ЦБ Габуния об участии ИИ в решении по ставке: пока вряд ли, это может быть чревато
вчера
16:44
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 7 тыс.
вчера
16:44
СФ одобрил закон о допуске Банка России к единому регистру сведений о населении
вчера
16:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 6 тыс.
вчера
16:37
Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.5%
вчера
16:28
Роснедра проработают мораторий на добычу золота на Алтае — сенатор
вчера
16:07
Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
вчера
16:01
Новый мировой порядок БРИКС уже существует - эксперт
вчера
15:32
MOL удвоила поставки нефтепродуктов в Сербию на фоне санкций США против NIS – минэнерго
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.