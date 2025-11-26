Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.5%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.0% (пересмотрено с +2.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.1%.