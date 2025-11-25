Курс доллара 78.9615   Курс евро 90.9698  
Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе не изменился

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после его роста на 0.1% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в июле.

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 против 1.41 годом ранее.

