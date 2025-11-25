Курс доллара 78.9615   Курс евро 90.9698  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2025 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:45

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 1.9%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 76.3 пункта против 74.9 в августе (значение пересмотрено с 74.8) в сравнении с историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

вчера
19:04
Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии вторника
вчера
18:54
Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе не изменился
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗА ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 1,17% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:50
Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился, инфляционные ожидания улучшились
вчера
18:45
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре вырос на 1.9%
вчера
18:44
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в ноябре резко снизился
вчера
17:50
Официальный курс юаня на среду - 11,11 руб, доллара - 78,97 руб, евро - 90,97 руб
вчера
17:10
Научно-исследовательский институт ВНИИА им. Духова награжден орденом "За доблестный труд"
вчера
17:06
FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре не изменился
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.