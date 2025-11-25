Курс доллара 78.9615   Курс евро 90.9698  
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в октябре...
вчера 18:50

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился, инфляционные ожидания улучшились

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 88.7 пункта против 95.5 месяцем ранее (пересмотрен с 94.2).

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 93.4.

Индекс оценки текущей ситуации упал на 4.3 пункта до 126.9.

Индекс экономических ожиданий снизился на 8.6 пункта до 63.2.

Индекс экономических ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Компонента инфляционных ожиданий на 12 месяцев снизилась до 4.8% против 5.8% в сентябре и 5.0% в конце 2024 года. Пикового значения в 7.0% показатель достиг в апреле 2025 года.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

