сегодня 16:49

Число повторных обращений по безработице в США достигло 4-летнего максимума

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 ноября, составило 220 тыс., уменьшившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 227 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 ноября, выросло на 28 тыс. и составило 1.974 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 6 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели составил 1.946 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.960 млн. Показатель достиг максимального уровня за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 ноября, увеличилось на 18.3 тыс. и составило 1.787 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.675 млн.

