Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 119 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 119 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 50 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август пересмотрены в сторону понижения с 22 тыс. до -4 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 97 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 62 тыс.

В отчёте NFP говорится, что занятость продолжала расти в здравоохранении, сфере общественного питания и социальной поддержке. Сокращение рабочих мест наблюдалось в сферах транспорта, складирования и федеральном правительстве.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 57.1 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 1.8 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 20 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 47 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах выросло на 36.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 13.9 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 9.4 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сократился на 25.3 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 5 тыс., в сфере информационных технологий не изменилось. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 2.9 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 19 тыс. после снижения на 14 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 6 тыс. после сокращения на 15 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 3 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло в целом на 22 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, однако в федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 3 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 108 тыс. до 23.6 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.4% против 4.3% в августе. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 219 тыс. до 7.6 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в сентябре расширилось на 251 тыс. до 163.65 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 245 тыс. до 102.98 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 470 тыс. до 171.25 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) повысился на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.4%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с сентябрём 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.5 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в сентябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 116 тыс. до 1.814 млн, составив 23.6% от общего числа безработных против 25.7% месяцем ранее и 24.6% в сентябре 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 88 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.53 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 673 тыс. до 135.15 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 573 тыс. до 28.46 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 170 тыс. до 4.58 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.67 долл против 36.58 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 3.8% против 3.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 1254.11 долл в сравнении с 1251.04 долл месяцем ранее.