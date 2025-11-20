Курс доллара 80.9448   Курс евро 93.7804  
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2025 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 16:50

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в октябре вырос

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в октябре вырос до (-1.7) пункта против (-12.8) в сентябре.

Аналитики ожидали повышения индекса до 1.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

