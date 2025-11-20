Курс доллара 80.9448   Курс евро 93.7804  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2025 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.67 долл против 36.58 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 3.8% против 3.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 1254.11 долл в сравнении с 1251.04 долл месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
16:49
ИСПРАВЛЕНО - ВНЕБИРЖЕВОЙ КУРС ДОЛЛАРА ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 80 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 5 НОЯБРЯ (НЕ ОКТЯБРЯ) - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
16:49
Число повторных обращений по безработице в США достигло 4-летнего максимума
сегодня
16:43
Автоконцерн MAN сократит более 2 тыс рабочих мест в Германии - Handelsblatt
сегодня
16:42
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 8 тыс.
сегодня
16:39
Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли
сегодня
16:37
КАЛЛАС НА ЗАСЕДАНИИ ГЛАВ МИД СТРАН ЕС НЕОДНОКРАТНО ВОСХВАЛЯЛА АТАКИ ВСУ НА ЭНЕРГОИНФРАСТРУКТУРУ РФ, ЭТО ЯВНО ОЗНАЧАЕТ РИСК ЭСКАЛАЦИИ - СИЙЯРТО
сегодня
16:36
Альтернативный уровень безработицы в США в сентябре снизился на 0.1 п.п.
сегодня
16:34
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в сентябре вырос на 0.1 п.п.
сегодня
16:33
Уровень безработицы в США в сентябре вырос на 0.1 п.п.
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.