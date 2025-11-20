Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре не изменилась, средние зарплаты умеренно выросли

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.67 долл против 36.58 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в сентябре выросла на 3.8% против 3.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре повысилась до 1254.11 долл в сравнении с 1251.04 долл месяцем ранее.