Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.36 млн баррелей

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 октября, выросли на 7.36 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.99 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.79 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.98 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.