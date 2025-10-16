Курс доллара 80.9834   Курс евро 94.5835  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
16.10.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.36 млн баррелей

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 октября, выросли на 7.36 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.99 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 4.79 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.98 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.

Другие новости

16.10.2025
17:44
Цифровой контроль за мигрантами позволит изменить подход к трудовой миграции - Титов
16.10.2025
17:32
ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПОТРЕБИТЕЛИ В РОССИИ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ - НОВАК
16.10.2025
17:24
КООПЕРАЦИЯ СТРАН, ВХОДЯЩИХ В ОПЕК+, ОЧЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЫНКИ, ОСОБЕННО В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ - НОВАК
16.10.2025
17:22
Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос
16.10.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.36 млн баррелей
16.10.2025
16:46
Торговая напряженность между США и КНР навредит всему миру, особенно Азии - МВФ
16.10.2025
16:25
Словакия не поддержит пакет санкций против РФ без "разумных предложений" Евросовета - Фицо
16.10.2025
16:04
Международные резервы РФ обновили исторический максимум - $729,5 млрд на 10 октября
16.10.2025
15:43
Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике - Решетников
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.