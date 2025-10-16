Курс доллара 80.9834   Курс евро 94.5835  
16.10.2025 17:22

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре составил 37 пунктов.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 33 в сравнении с трехлетним минимумом 32, зафиксированным в сентябре, августе и июне.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

