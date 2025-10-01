Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.7 млн баррелей

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, сократились на 3.674 млн барр., запасы бензина выросли на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.7 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.3 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов сократились на 0.8 млн барр.