сегодня 17:05

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в сентябре снизилась

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в сентябре снизилась до 61.9 против 63.7 месяцем ранее.

Тем не менее, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.6.

