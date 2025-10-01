EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.8 млн баррелей, запасы нефтепродуктов расширились на 4.7 млн баррелей

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 26 сентября, вырос на 1.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США повысились на 4.1 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина неизменными.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.6 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.7 млн барр., составив 406.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 225.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.2 млн барр. и составили 23.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.505 млн барр. в сутки против 13.501 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, сократились на 3.674 млн барр., запасы бензина выросли на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.7 млн барр.