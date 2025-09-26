Годовая инфляция в США в августе выросла на 2.7%

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле базовая инфляция увеличилась на 0.2% (пересмотрено с +0.3%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в августе вырос на 2.9%, как и в июле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 2.7% в годовом сравнении против 2.6% в июле.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.2% в июле.