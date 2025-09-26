Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения, инфляционные ожидания уменьшились

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь составил 55.1.

Показатель был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением 55.4. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 55.5.

В августе значение индекса составило 58.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине сентября составил 4.7% против 4.8% в начале месяца и 4.8% в августе.