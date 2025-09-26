Курс доллара 83.6118   Курс евро 97.6823  
вчера 15:35

Личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.6%

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.2% в июле.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июле.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.5%.

Норма сбережений в августе составила 4.6% против 4.8% месяцем ранее. Июльское значение пересмотрено с 4.4%.

