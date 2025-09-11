Курс доллара 85.6647   Курс евро 99.7367  
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, составило 263 тыс., увеличившись на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Показатель достиг максимального уровня за период с 23 октября 2021 года.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 234 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 236 тыс., пересмотрено с 237 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 9.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 240.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 августа, не изменилось и составило 1.939 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.940 млн до 1.939 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.946 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 августа, сократилось на 40.8 тыс. и составило 1.925 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.825 млн.

