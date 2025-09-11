Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 27 тыс.

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, составило 263 тыс., увеличившись на 27 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигнув максимального уровня с 23 октября 2021 года.

Показатель предыдущей недели составил 236 тыс., пересмотрен с 237 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 3 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 234 тыс.