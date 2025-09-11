Инфляция в США в августе ускорилась

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.9% против 2.7% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.1%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.7% против +1.2% месяцем ранее.