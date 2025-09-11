Курс доллара 85.6647   Курс евро 99.7367  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2025 г.Инфляция в США в августе ускорилась
вчера 15:33

Инфляция в США в августе ускорилась

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.2% в июле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.9% против 2.7% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.1%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.7% против +1.2% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
15:40
Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось
вчера
15:39
Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо ускорилась до 2,9% с 2,7% в июле
вчера
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 27 тыс.
вчера
15:34
Годовая инфляция в США по итогам августа ожидаемо ускорилась до 2,9% с 2,7% в июле
вчера
15:33
Инфляция в США в августе ускорилась
вчера
15:28
Директор по цифровым технологиям ритейлера M&S ушла с поста на фоне кибератак - Sky
вчера
15:19
ЕЦБ повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год до 2,1% с 2%
вчера
15:16
Крупный завод по переработке отходов ввели в строй под Томском
вчера
15:02
Словакия не поддержит санкции против РФ, пока стоит вопрос цен на электричество - Фицо
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.