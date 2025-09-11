ЕЦБ сохранил ДКП без изменений и улучшил прогноз по динамике ВВП еврозоны на 2025 год

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 11 сентября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что Совет управляющих намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. ЕЦБ отметил, что не принимает на себя заранее никаких обязательств по траектории процентной ставки.

ЕЦБ сохранил без изменений прогноз по инфляции, в том числе по головной инфляции на уровне 2.1% в 2025 году, 1.7% в 2026 году и 1.9% в 2027 году, а также по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на уровне 2.4% в 2025 году, 1.9% в 2026 году и 1.8% в 2027 году. Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны в 2025 году пересмотрен с 0.9 до 1.2%, однако прогноз на 2026 год немного понижен, составив 1,0%, в то время как прогноз на 2027 год остался без изменений и составил 1.3%.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».