Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.