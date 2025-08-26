Курс доллара 80.6842   Курс евро 94.4622  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2025 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился ...
сегодня 16:14

FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

сегодня
17:30
СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,3%, ЮРЛИЦ - НА 1,4% - ЦБ
сегодня
17:10
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился, но превысил прогноз
сегодня
17:08
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в августе вырос
сегодня
16:37
Google запретит установку незарегистрированных приложений на устройства с Android
сегодня
16:14
FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2%
сегодня
16:11
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне замедлил повышение в годовом сравнении
сегодня
16:02
Минфин России на аукционах 27 августа предложит ОФЗ серий 26238 и 26249
сегодня
15:34
Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 2.8%
сегодня
15:28
Ущерб от засухи в Херсонской области превысил 600 млн руб - Сальдо
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.