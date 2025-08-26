Курс доллара 80.6842   Курс евро 94.4622  
сегодня 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 2.8%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 3.8%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования сократился на 9.4% (пересмотрен с -9.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.3% в июне (пересмотрен с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в июне (пересмотрен с -0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

