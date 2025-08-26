Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне замедлил повышение в годовом сравнении

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне снизился на 0.25% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 2.14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.1% в годовом сравнении после его роста на 2.8% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне снизился на 0.08% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.64% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.26% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.89% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.