Курс доллара 80.6842   Курс евро 94.4622  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2025 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
сегодня 16:11

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне замедлил повышение в годовом сравнении

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне снизился на 0.25% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 2.14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.1% в годовом сравнении после его роста на 2.8% в мае.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июне снизился на 0.08% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.64% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.26% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.89% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Другие новости

сегодня
17:10
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился, но превысил прогноз
сегодня
17:08
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в августе вырос
сегодня
16:37
Google запретит установку незарегистрированных приложений на устройства с Android
сегодня
16:14
FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2%
сегодня
16:11
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне замедлил повышение в годовом сравнении
сегодня
16:02
Минфин России на аукционах 27 августа предложит ОФЗ серий 26238 и 26249
сегодня
15:34
Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 2.8%
сегодня
15:28
Ущерб от засухи в Херсонской области превысил 600 млн руб - Сальдо
сегодня
14:47
Крупные банки уже зашли в Херсонскую область, выдано 230 тысяч банковских карт - Сальдо
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.