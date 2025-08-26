Курс доллара 80.6842   Курс евро 94.4622  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2025 г.Индекс потребительского доверия в США в августе...
сегодня 17:10

Индекс потребительского доверия в США в августе снизился, но превысил прогноз

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 97.4 пункта против 98.7 месяцем ранее (пересмотрен с 97.2).

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 96.4.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 1.6 пункта до 131.2.

Индекс экономических ожиданий упал на 1.2 пункта до 74.8.

Индекс экономических ожиданий остался ниже пороговой отметки 80 пунктов, что указывает на риски рецессии в США в следующие 8-12 месяцев, по оценке Conference Board.

Компонента инфляционных ожиданий на 12 месяцев выросла до 6.2 против 5.7% в июле. Пикового значения в 7.0% показатель достиг в апреле 2025 года.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

сегодня
18:32
Цены на нефть вечером ускорили снижение до 2%
сегодня
17:50
"ПОЧТА РОССИИ" ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ПОСЫЛОК С ТОВАРАМИ В США С 26 АВГУСТА, ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ КОСНЕТСЯ ПИСЕМ - КОМПАНИЯ
сегодня
17:31
Чистая прибыль банков РФ в июле выросла на 1,3%, до 397 млрд руб - ЦБ
сегодня
17:30
СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,3%, ЮРЛИЦ - НА 1,4% - ЦБ
сегодня
17:10
Индекс потребительского доверия в США в августе снизился, но превысил прогноз
сегодня
17:08
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в августе вырос
сегодня
16:37
Google запретит установку незарегистрированных приложений на устройства с Android
сегодня
16:14
FHFA: Индекс цен на дома в США в июне снизился на 0.2%
сегодня
16:11
Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июне замедлил повышение в годовом сравнении
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.