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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2025 г.Годовая инфляция в США в июне ускорилась
вчера 15:41

Годовая инфляция в США в июне ускорилась

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В мае базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в июне вырос на 2.8% против 2.8% в мае (пересмотрено с +2.7%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 2.6% в годовом сравнении против 2.4% мае (пересмотрено с +2.3%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.2% в мае (пересмотрен с +0.1%).

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