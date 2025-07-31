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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2025 г.Личные доходы и расходы американских потребител...
вчера 15:38

Личные доходы и расходы американских потребителей в июне выросли на 0.3%

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились после сокращения на 0.7% в мае.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли также на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в мае (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 0.4%.

Норма сбережений в июне составила 4.5%, как и месяцем ранее.

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