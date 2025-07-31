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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:46

Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 июля, составило 218 тыс., увеличившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 221 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 июля, не изменилось и составило 1.946 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.955 млн до 1.946 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.949 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 июля, сократилось на 2 тыс. и составило 2.037 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.939 млн.

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