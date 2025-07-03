Число повторных обращений по безработице в США за неделю не изменилось

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 июня, составило 233 тыс., сократившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс., пересмотрено с 236 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 241.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 июня, не изменилось и составило 1.964 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.974 млн до 1.964 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 15.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.954 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 20 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 июня, увеличилось на 48.6 тыс. и составило 1.89 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.77 млн.