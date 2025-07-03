Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 147 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 147 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 110 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены со 139 тыс. до 144 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 74 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 110 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении и госсекторе. Вместе с тем федеральное правительство продолжило терять рабочие места.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 58.6 тыс., в сфере частных образовательных услуг уменьшилось на 7.5 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 7 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 20 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах выросло на 6.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 2.4 тыс., в оптовой торговле сократилось на 6.6 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 7.5 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 3 тыс., в сфере информационных технологий выросло также на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 2.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 15 тыс. после повышения на 6 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 7 тыс. после сокращения на 7 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.5 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло в целом на 73 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, однако в федеральном правительстве зафиксировано сокращение 7 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 513 тыс. до 23.7 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1% против 4.2% в мае. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1 п.п. до 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц сократилось на 222 тыс. до 7.015 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июне выросло на 73 тыс. до 163.37 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 329 тыс. до 103.2 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 130 тыс. до 170.38 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.3%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июнем 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.81 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 190 тыс. до 1.647 млн, составив 23.3% от общего числа безработных против 20.4% месяцем ранее и 22.4% в июне 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 164 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.293 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 437 тыс. до 135.28 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 367 тыс. до 28.19 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 159 тыс. до 4.465 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.4% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.2 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.30 долл против 36.22 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В мае почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июне выросла на 3.7% против 3.8% в мае (пересмотрено с +3.9%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в июне снизилась до 1241.46 долл в сравнении с 1242.35 долл месяцем ранее.