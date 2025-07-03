Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне снизилась, зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.2 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.30 долл против 36.22 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. В мае почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июне выросла на 3.7% против 3.8% в мае (пересмотрено с +3.9%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в июне снизилась до 1241.46 долл в сравнении с 1242.35 долл месяцем ранее.